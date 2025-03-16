WWE Avrupa Turnesi olaylı başladı

Kaynak: Haber Merkezi
WWE Avrupa Turnesi olaylı başladı

Avrupa Turu kapsamında İspanya’da bulunan WWE, Barcelona’daki gösterisinde büyük yankı uyandırdı.

WWE'nin büyük Avrupa turnesi Barcelona’da start aldı. WrestleMania yolunda gerçekleşen organizasyonda Avusturyalı Dünya Ağırsiklet Şampiyonu Gunther, şehrin futbolseverlerini şaşkına çeviren bir hamlede bulundu.

Katalonya’nın başkentindeki SmackDown etkinliği büyük ilgi görürken, Barcelona’nın genç yetenekleri Lamine Yamal, Alejandro Baldé ve Héctor Fort da gösteriyi izleyenler arasındaydı. İlk sıralarda yer alan bu futbolcular, sahnedeki büyük sürprizin doğrudan hedefi oldu.

d4d49e82-f952-4138-92ce-b438cbf89ce6.webp

Gunther, ringde yaptığı konuşmada beklenmedik bir çıkış yaparak ezeli rakip Real Madrid’in sloganı “Hala Madrid”i yüksek sesle haykırdı. Bu sözler, arenada bulunan Barcelona taraftarlarından büyük tepki çekerken, Yamal ve takım arkadaşları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Barcelona seyircisi tarafından yuhalanan Gunther, tribünlerden yükselen protestolara rağmen kendinden emin tavrını sürdürdü. WWE'nin Avrupa turnesi kapsamında bir sonraki durağı 29 Mart’ta Viyana olacak.

091d1a6a-76de-4ec0-8cb6-788fc7d1eed9.webp

Son Haberler
Sosyal medyanın parlayan yıldızı aşkı için Barcelona'da
Sosyal medyanın parlayan yıldızı aşkı için Barcelona'da
Solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili kritik uyarı: Düzenli kullanılmalı
Solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili kritik uyarı: Düzenli kullanılmalı
Göztepe, Sultanlar Ligi’ne Yükseldi: 20 yıl sonra geri döndü
Göztepe, Sultanlar Ligi’ne Yükseldi
Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi
Antalya’da hareketli anlar! Caddeye bırakılan valiz polisi alarma geçirdi
Trafik kazasında yaralanan gençten acı haber! Hastanede öldü
Trafik kazasında yaralanan gençten acı haber! Hastanede öldü