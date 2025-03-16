WWE Avrupa Turnesi olaylı başladı

WWE'nin büyük Avrupa turnesi Barcelona’da start aldı. WrestleMania yolunda gerçekleşen organizasyonda Avusturyalı Dünya Ağırsiklet Şampiyonu Gunther, şehrin futbolseverlerini şaşkına çeviren bir hamlede bulundu.

Katalonya’nın başkentindeki SmackDown etkinliği büyük ilgi görürken, Barcelona’nın genç yetenekleri Lamine Yamal, Alejandro Baldé ve Héctor Fort da gösteriyi izleyenler arasındaydı. İlk sıralarda yer alan bu futbolcular, sahnedeki büyük sürprizin doğrudan hedefi oldu.

Gunther, ringde yaptığı konuşmada beklenmedik bir çıkış yaparak ezeli rakip Real Madrid’in sloganı “Hala Madrid”i yüksek sesle haykırdı. Bu sözler, arenada bulunan Barcelona taraftarlarından büyük tepki çekerken, Yamal ve takım arkadaşları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Barcelona seyircisi tarafından yuhalanan Gunther, tribünlerden yükselen protestolara rağmen kendinden emin tavrını sürdürdü. WWE'nin Avrupa turnesi kapsamında bir sonraki durağı 29 Mart’ta Viyana olacak.