WWE Survivor Series finaline çöp kutusu damga vurdu

WWE Survivor Series: WarGames etkinliğinde, Rhea Ripley’in takımının zaferinde önemli bir rol oynayan isim, Rhea Ripley’in bizzat açıkladığı gibi, takımın “altıncı üyesi” olan çöp kutusuydu. Bu, Iyo Sky’ın WarGames serisinde üçüncü kez, çöp kutusuyla birlikte gösterdiği cesur hareketti ve yine şovun en dikkat çeken anlarından biri oldu.

IYO SKY’IN WARGAMES’DAKİ PERFORMANSI

Iyo Sky, bu zaferle birlikte WarGames serisinin gerçek yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor. Japon yıldız, şimdiye kadar en fazla WarGames maçına katılan WWE süperstarı olma unvanını taşıyor. Etkinlikteki altıncı WarGames maçında, yine şaşırtıcı bir manevra ile gözleri üzerine çekti. Bu kez, çöp kutusuyla yaptığı ayak üstü dönüş ve moonsault hareketi, izleyicileri adeta büyüledi.

ÇÖP KUTUSUYLA EFSANEVİ BİR ORTAKLIK

Sky ve çöp kutusu arasındaki ilişki, artık bir WWE geleneği haline geldi. Bu sıradışı ekipmanla gerçekleştirdiği ölümcül hareketler, WarGames'in her versiyonunda şovun en heyecanlı anlarını yaratıyor. 2024 yılı boyunca büyük bir çıkış yakalayan Iyo Sky, tag takım partneri Kairi Sane ile de dikkat çekici maçlar çıkararak WWE kariyerinde yeni bir ivme kazandı.

IYO SKY’IN GELECEĞİ: TEK BAŞINA BİR YILDIZ

WarGames gibi büyük etkinliklerde gösterdiği performans, Sky’ın gelecekteki tekli kariyerinin parlak olduğunun bir işareti. WWE Kadınlar Şampiyonası’nı WrestleMania 40’ta kaybetmesine rağmen, 2024 yılında oldukça güçlü maçlar çıkarmaya devam etti. Sky’ın yüksek uçuşlu hareketleri, onu WWE’nin en yetenekli güreşçilerinden biri yapıyor. 2025 yılı için ise, Sky’ın güçlü bir tekli kariyerine dönüş yapması oldukça olası görünüyor. Belki de Royal Rumble’ı kazanarak WWE Kadınlar Şampiyonası için yeni bir fırsat yakalayacak.

WARGAMES’İN GERÇEK KRALİÇESİ: IYO SKY

Artık, Iyo Sky’ı sadece WarGames serisinin yıldızı değil, aynı zamanda bu maçın tüm zamanların en iyisi (GOAT) ilan edebiliriz. WWE’nin en yetenekli güreşçilerinden biri olarak, Sky gelecekte tekli arenada da adını daha fazla duyuracak gibi görünüyor.

This guy is the sixth member of team Rhea. ????️✌????#SurvivorSeries #WarGames pic.twitter.com/N9ZKgUPPrD