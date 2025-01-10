X parodi hesapları yaftalayacak

X, platformunda parodi veya mizahi içerik barındıran hesapları ayırt edebilmek için yeni etiketleme sistemini kullanıma sunacağını duyurdu. Şirket, bu etiketlerin kullanıcıların yanıltılmasını engellemek amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Artık parodi hesapları, hem hesapta hem de paylaşımlarda görünür olacak şekilde etiketlenecek.

X'in açıklamasına göre, parodi hesaplarına özel etiketlerin görünür olması, bu tür hesapların içeriğinin diğer hesaplardan ayırt edilmesini sağlayacak. Ayrıca, bu etiketler sayesinde kullanıcıların parodi hesaplarının gerçek kişiler veya kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar olarak algılamasının önüne geçilecek. X, bu etiketlerin platformda şeffaflığı artırmayı amaçladığını vurguladı.

PARODİ ETİKETİ NE İŞE YARAYACAK?

X, etiketlerin her iki platformda da görüneceğini açıkladı. Geçmişte, bazı kullanıcılar, özellikle haber sunucuları, parodi hesaplarının paylaşımlarını gerçek açıklamalar olarak kabul etmişti. Bu yeni etiketleme sisteminin, bu tür karışıklıkların önüne geçmesi bekleniyor. X, kullanıcıların platformda karşılaştıkları içeriklerin kaynağını daha doğru değerlendirebilmelerini sağlamak istiyor.

Ekim ayında, bazı yazılımcılar X'in bu tür etiketleri üzerinde çalıştığını fark etmişti. Şirket, parodi hesaplarının etiketlerini kendilerinin uygulayacağını duyurdu. Kullanıcılar, bu etiketleri “Ayarlar ve Gizlilik > Hesap Bilgileri” bölümünden seçebilecekler. Etiketleme seçenekleri arasında “Parodi, Yorum ve Fan Hesapları” bulunuyor.

ETİKETLEME SİSTEMİ VE ŞEFFAFLIK

X, “Parodi, Fan ve Yorum (PCF) etiketleri, kullanıcıların başka bir kişi, grup veya kuruluşu taklit ettiği hesapları tanıtmak için kullanılır. Bu etiketler, söz konusu hesapların, karışıklığa yol açmamak ve yanlış bir ilişki çağrışımı yapmamak amacıyla net bir şekilde ayrılmasını sağlar” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu etiketlerin, kullanıcıların parodi hesaplarını tanımlamalarını ve daha doğru bir şekilde yorum yapmalarını sağlamak için önemli bir araç olacağı belirtildi.

X, aynı zamanda bu etiketlerin zorunlu hale geleceği tarihle ilgili detayları yakında paylaşacaklarını da duyurdu. Bu açıklamalar, platformda parodi hesaplarının yasalara ve topluluk kurallarına uygun olmasına özen gösterileceğini ortaya koyuyor.

KİMLİK SAHTEKÂRLIĞI VE PLATFORM KURALLARI

X, kullanıcılarının kimlik sahtekârlığı yapmalarını yasaklıyor. Ancak platform, parodi, yorum ve fan hesaplarının kurallara uygun olduğu sürece kabul edileceğini belirtiyor. Bu tür hesapların, platformun kurallarına uyduğu sürece varlıklarını sürdürebilecekleri vurgulandı.

X’in uygulamaya koyduğu yeni etiketler, parodi hesaplarının diğer kullanıcılardan ayrılmasını sağlayacak ve kullanıcıların yanıltıcı içeriklere karşı daha dikkatli olmalarını teşvik edecek. Etiketleme sistemi, sosyal medyada şeffaflığı artırmayı hedefliyor ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

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