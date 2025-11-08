La Liga'da 11 hafta sonunda 30 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, takımın başına geçmesiyle birlikte kulüp içi bazı işleyişlerde yaptığı önemli değişiklikler yaptı.

XABI ALONSO'DAN GİZLİLİK TEDBİRLERİ

Antrenman sahasında ve soyunma odasında mahremiyete önem veren Xabi Alonso'nun ayrıca bilgi sızıntılarını engellemek için aldığı tedbirler de gündem oldu.

The Athletic'in haberine göre; Liverpool maçı öncesi Anfield'da antrenman yapmak yerine İspanya'da son hazırlıklarını tamamlamayı tercih eden Real Madrid'de bu karar tek maçlık bir uygulama değil.

JOSE MOURINHO'DAN BERİ UYGULANMIYORDU

Jose Mourinho döneminde beri uygulanmayan bu sıkı tedbirlerin Xabi Alonso ile birlikte geri geldiğine dikkat çekilen haberin detaylarında, İspanyol teknik adamın kritik maçlar öncesi son antrenmanı kameralar önünde yapmak yerine kapalı kapılar arasında gerçekleştirmeyi uygun gördüğü kaydedildi.

TESİSLERE VE SOYUNMA ODASINA ERİŞİM KISITLANDI

Xabi Alonso'nun ayrıca maçların devre aralarında soyunma odasına minimum sayıda personelin girmesine izin verirken oyuncuların menajerleri, aile yakınları ve arkadaşlarına da tesislere giriş yasağı getirdi.

Böylelikle takımın konsantrasyonunu artırmayı planlayan 45 yaşındaki teknik adam aynı zamanda taktiksel sızıntıların da önüne geçmeyi amaçlıyor.

BU UYGULAMALAR TAKIMDA BAZILARINI RAHATSIZ ETTİ

The Athletic'e konuşan kimliği gizli tutulan kaynak tarafından aktarılan bilgilere göre; Xabi Alonso'nun bu kararları, takımda bazı kesimlerde rahatlızlık yarattı.

Buna rağmen Alonso katı tedbirler almaktan geri durmadığı ifade edildi.