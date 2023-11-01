Xbox Game Pass'e yüzde 100 zam geldi

Xbox, Game Pass aboneliklerine 6 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz Temmuz ayında zam yapmıştı.
Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından Xbox Game Pass aboneliklerine yeni bir zam daha yaptı.
İşte yapılan zamların ardından Xbox Game Pass aboneliklerinin Türkiye fiyatı;
PC Game Pass: 79,99 TL - 159 TL
Konsol Game Pass: 79,99 TL - 159 TL
Ultimate: 120,99 TL - 209 TL
3 Ay sonra yaklaşık yüzde 100'lük zamların ardından abonelik fiyatlarında artış gerçekleşti.