Xbox Game Pass'e yüzde 100 zam geldi

Xbox Game Pass üyeliklerine yeni bir zam daha duyuran Microsoft, yeni yaptığı fiyat artışlarıyla birlikte yüzde 100'e yakın zam yaptı.

Xbox Game Pass'e yüzde 100 zam geldi

Xbox, Game Pass aboneliklerine 6 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz Temmuz ayında zam yapmıştı.

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından Xbox Game Pass aboneliklerine yeni bir zam daha yaptı.

İşte yapılan zamların ardından Xbox Game Pass aboneliklerinin Türkiye fiyatı;

PC Game Pass: 79,99 TL - 159 TL

Konsol Game Pass: 79,99 TL - 159 TL

Ultimate: 120,99 TL - 209 TL

3 Ay sonra yaklaşık yüzde 100'lük zamların ardından abonelik fiyatlarında artış gerçekleşti.

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