X’e yeni premium üyelikleri geliyor. Elon Musk duyurdu

Elon Musk, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in yakında iki yeni premium abonelik seçeneğini kullanıcılara sunacağını söyledi.

X’e yeni premium üyelikleri geliyor. Elon Musk duyurdu

Elon Musk, geçtiğimiz yıl Twitter’ı satın aldıktan sonra gerek şirket içinde gerekse platformda yaptığı değişikliklerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Adını X olarak değiştirdiği platformda geçtiğimiz günlerde yeni kullanıcıların artık yıllık 1 dolar ödeyeceğini duyuran Musk, bu defa da iki yeni premium üyelik hakkında bilgi verdi.

Musk, X’te yayınladığı bir gönderide şu ifadeleri kaydetti:

Biri, tüm özelliklerle daha düşük maliyetli, ancak reklamlarda azalma yok, diğeri ise daha pahalı, ancak reklam yok.

Bu haftanın başlarında şirket, Yeni Zelanda ve Filipinler’deki yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret almaya başlamıştı. Şirketin web sitesinde, abone olmayı seçen yeni kullanıcıların yalnızca gönderileri okuma, video izleme ve hesapları takip etme gibi işlemleri gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Uygulamanın bot ve spam hesaplarla mücadele etmek için devreye alındığı söylendi.

Ekim 2022’de platformu devralmasından bu yana Musk’ın toplu işten çıkarmalar ve içerik denetleme ekiplerinin dağıtılması da dahil olmak üzere yaptığı değişiklikler, reklamverenlerin platformdaki reklamlarını durdurmasına neden oldu.

Musk, platformun gelirinde bir darbe aldığını kabul etmiş ve yeni gelir elde etmek için mavi tik abonelik hizmeti için ayda 8 dolar ücret almaya başlarken, indirimli teklifleriyle reklamverenleri de X’e geri döndürmeye çalışıyordu.

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