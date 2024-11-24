Xhaka müjdeyi gol sevinciyle verdi

Kosovalı futbolcu Granit Xhaka, Heidenheim karşısında attığı golün ardından yaptığı anlamlı kutlama ile dikkatleri üzerine çekti. Xhaka, topu formasının altına sokarak bir hamile kadının karnını simüle etti ve ardından parmağını emerek baba olacağını müjdeledi.

Xhaka, eşi Leonita ile birlikte üçüncü çocuklarını bekliyor. Çiftin daha önce iki kızı bulunuyor ve bu yeni haber, ailenin mutluluğunu bir kat daha artırmış durumda. Gol sonrası yapılan kutlama sosyal medyada büyük ilgi gördü, taraftarlar Xhaka'nın ailesine olan sevgisini ve heyecanını kutlamalarına yansıttığını belirtti.

Granit Xhaka, futbol kariyerinin yanı sıra aile yaşamı ile de dikkat çeken bir isim. Eşi Leonita ile güçlü bir ilişki yürüten Xhaka, saha dışındaki başarılarını da ailesiyle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyor. Çiftin üçüncü çocukları, ailenin hayatına yeni bir neşe katacak.

Xhaka’nın Heidenheim karşısındaki golü, sadece takımına katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda özel bir anı da kutlamış oldu. Kosovalı futbolcunun bu anlamlı kutlaması, sporun insan hayatındaki duygusal yönlerini bir kez daha gözler önüne serdi.