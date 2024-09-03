X'i yasaklayan Brezilya'yı böyle tiye aldı

Geçtiğimiz ay sosyal medya platformu X, bazı ülkelerdeki ofislerini kapatma kararı almıştı ve bu ülkelerden biri de Brezilya’ydı. Brezilya hükümeti, platforma kapattığı ofisi yeniden açması için belirli bir süre tanıdı. Ancak X, hükümetin taleplerine rağmen ofisini açmadı. Bunun üzerine Brezilya, X’i ülke genelinde erişime kapatma kararı aldı.

Bu yasakla da yetinmeyen Brezilya hükümeti, X’e VPN ya da alternatif yollarla ulaşmaya çalışanlara da yaklaşık 140.000 TL’lik para cezası uygulayacağını duyurdu. Bu cezalar bile Brezilyalı kullanıcıların platforma erişme çabalarını durduramadı. VPN kullanımında patlama yaşandı ve VPN hizmetleri sağlayan şirketlerin gelirleri büyük ölçüde arttı.

Elon Musk, bu durumu fırsat bilerek sosyal medyada Brezilya hükümetine mizahi bir gönderme yaptı. Musk, Brezilya’daki X yasağının ardından VPN şirketlerinin kazançlarının arttığını ima eden bir görsel paylaşarak, hükümetin çabalarının sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin 5 üyeli heyeti yapılan oylamayla Yargıç Alexandre de

Moraes’in X’e getirdiği erişim yasağı kararını onadı. VPN kullananlar için günde 8 bin 874 dolara kadar para cezası uygulama kararı verildi.