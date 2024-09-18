Xiaomi 15'in fiyatı sızdırıldı

Teknolojinin çığır açtığı bu dönemde Çin merkezli Xiaomi marka ürünler toplumda rağbet görüyor. Uygun fiyat ve üstün performans ile kullanıcıların gönlünde taht kuran Xiaomi markası cep telefonları ile piyasayı domine eden markalar arasında zirvelerde yer alıyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Xiaomi 15 serisinin şimdiye kadar birçok özelliği teknoloji severlere sızdırıldı. Peki fiyat konusunda beklenen verilebilecek mi?

XİAOMİ 15 VE 15 PRO BEKLENEN FİYATI

Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 lansmanının arından bu işlemciden güç alacak ilk telefon serisi olması beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro’nun, önümüzdeki ayın son haftasında tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz sene Xiaomi 14 serisi 3999 Yen yani yaklaşık 565 dolar fiyatı ile tanıtılmıştı. Bu yıl ise sızıntılara göre yeni seride bir zam söz konusu olacak.

Eski fiyatına nazaran en az 500 yen daha pahalı olacağı belirtilen Xiaomi 15 ve 15 Pro’nun başlangıç fiyatları sızdırıldı. Sızıntılara göre Xiaomi 15, 4599 yen yani yaklaşık 650 dolardan satışa çıkacakken, Pro modeli için başlangıç fiyatı 5499 yen yani yaklaşık 775 dolar olacak.