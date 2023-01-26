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Xiaomi 5 cihazına güncelleme getireceğini duyurdu

Xiaomi belirlediği beş cihaza güncelleme yapma kararı aldı. MIUI 14 güncellemesi alacak cihazlar belli oldu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:32
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Xiaomi cihazlara güncelleme geldi

Xiaomi 5 cihazına güncelleme getireceğini duyurdu
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Xiaomi, çok yakında bazı Redmi ve POCO modelleri için MIUI 14 güncellemesi yayınlayacağını açıkladı. Yeni sürüm, ilgili telefonlara Android 12 ile birlikte gelecek ve sistem güvenliğini artıracak.

Ayrıca bu güncelleme ile birlikte Aralık 2022 güvenlik sorunu da ortadan kalkacak.

GÜNCELLEME TARİHİ BELLİ DEĞİL

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Henüz tam tarih belli olmasa da güncellemenin bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren modellere ulaşması bekleniyor. Diğer taraftan güncellemenin ilk olarak Mi Pilot’lar için yayınlanacağı ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağı biliniyor.

İŞTE XİOMİ CİHAZLARDA GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLAR

Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro Max
Poco M2 Pro

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