Xiaomi 5 cihazına güncelleme getireceğini duyurdu

Xiaomi, çok yakında bazı Redmi ve POCO modelleri için MIUI 14 güncellemesi yayınlayacağını açıkladı. Yeni sürüm, ilgili telefonlara Android 12 ile birlikte gelecek ve sistem güvenliğini artıracak.

Ayrıca bu güncelleme ile birlikte Aralık 2022 güvenlik sorunu da ortadan kalkacak.

GÜNCELLEME TARİHİ BELLİ DEĞİL

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Henüz tam tarih belli olmasa da güncellemenin bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren modellere ulaşması bekleniyor. Diğer taraftan güncellemenin ilk olarak Mi Pilot’lar için yayınlanacağı ve herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağı biliniyor.

İŞTE XİOMİ CİHAZLARDA GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLAR

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Poco M2 Pro