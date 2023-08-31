Xiaomi dört akıllı telefonun güncelleme desteğini çekti. İşte o cihazlar

Editör: Ersoy ÖZDEM
Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının dört popüler akıllı telefonuna artık güncelleme desteği gelmeyecek.
Çinli şirketin Destek Sonu listesine şu modeller eklendi:
Redmi 9 Prime
Redmi 9C NFC
Poco M2 Pro
Redmi K30 Ultra
GÜNCELLENMEYEN TELEFONLAR RİSKLİ
Xiaomi'nin ürettiği bu cihazlar artık güvenlik yamalarını, Android işletim sistemi güncellemelerini ve MIUI arayüz güncellemelerini almayı durduracağı ifade edildi. Üreticinin yazılım desteğini çekmesi, kullanıcıların güvenliğini ve akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenliğini tehlikeye atacak ve bu cihazlar gelecekte kötü niyetli kullanıcılar tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıkları için yamalanmayacak.