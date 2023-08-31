Xiaomi dört akıllı telefonun güncelleme desteğini çekti. İşte o cihazlar

Editör: Ersoy ÖZDEM

Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının dört popüler akıllı telefonuna artık güncelleme desteği gelmeyecek.

Çinli şirketin Destek Sonu listesine şu modeller eklendi:

Redmi 9 Prime

Redmi 9C NFC

Poco M2 Pro

Redmi K30 Ultra

GÜNCELLENMEYEN TELEFONLAR RİSKLİ

Xiaomi'nin ürettiği bu cihazlar artık güvenlik yamalarını, Android işletim sistemi güncellemelerini ve MIUI arayüz güncellemelerini almayı durduracağı ifade edildi. Üreticinin yazılım desteğini çekmesi, kullanıcıların güvenliğini ve akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenliğini tehlikeye atacak ve bu cihazlar gelecekte kötü niyetli kullanıcılar tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıkları için yamalanmayacak.