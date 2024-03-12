Xiaomi ilk elektrikli otomobilin çıkış tarihini duyurdu

Kaynak: bigpara.hürriyet
Xiaomi ilk elektrikli otomobilin çıkış tarihini duyurdu
2021’de elektrikli otomobil üreteceğini açıklayan ve ilk aracını yakın zamanda tanıtan Xiaomi, mart sonunda teslimatlara başlayacağını duyurdu.

Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi bununla beraber tablet, akıllı saat, kulaklık ve scooter gibi bir çok ürün üretiyor.
Çinli elektronik devi Xiaomi, ilk elektrikli aracının teslimatlarına martın sonunda başlayacağını paylaştı.
2010'da kurulan Pekin merkezli firma, 2021’de elektrikli araç sektörüne planlı girişini duyurmuştu. Şirketin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Çin sosyal medya sitesinde "Xiaomi SU7 resmi olarak 28 Mart'ta piyasaya sürülecek" ifadelerini kullandı.
Duyuruda, ilk defa aralık ayında basına tanıtılan yeni aracın bir fotoğrafı da yer aldı.
Hong Kong’da işlem gören şirketin hisseleri yüzde 10’a yakın artış sergiledi.
Xiaomi yazılımı ve elektronik özelliklerle donatılan SU7, Çinli otomobil devi BAIC tarafından üretimi yapılıyor.
800 kilometreye (500 mil) varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.
Lei aralık ayında, "Hedef, 15 ila 20 yıllık sıkı çalışmayla dünyanın en büyük beş otomotiv üreticisinden biri olmak" ifadelerini kullandı.

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