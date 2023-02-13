Bu telefonları kullananlar dikkat. Kişisel verileri çaldığı iddia edildi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, büyük bir iddia ortaya atıldı.Xiaomi, OnePlus, Oppo ve Realme gibi Çin menşeili akıllı telefon üreticilerinin kişisel verileri izinsiz kullandığı iddia edilid.

Cornell başta olmak üzere birçok üniversitenin bilim insanları tarafından yayınlanan araştırmaya göre Çin hükümeti başta kendi vatandaşları olmak üzere milyonlarca insanı yakın takibe almış durumda.

İddiada adı geçen bu markalardan birine ait herhangi bir modeli aldığınız zaman içerisinde muhtemelen hiçbir zaman kullanmayacağınız, hatta bulunduğunuz ülkede hizmet vermeyen uygulamaların yer aldığını göreceksiniz. İşte bu uygulamaların izin almadan verileri topladığı söyleniyor. Daha sonra bu verileri Çin’in Google’ı olarak bilinen Baidu’ya, mobil şebeke operatörlerine ve Çin hükümeti ile yakın ilişkisi olan bazı diğer şirketlere aktardığı belirtiliyor.

ŞİRKETLER VERİLERİ İŞLİYOR

Dolayısıyla aktarımın yapıldığı şirketler verileri işlediği zaman sizin hangi cihazı kullandığınızı, GPS üzerinden anlık coğrafi konumunuzu, telefon numaranızı, arama geçmişinizi ve diğer verilerinizi yakın takibe alabiliyor. Zira bu uygulamaları silmediğiniz sürece veri aktarmaya devam ediyor.

Hem verileri sattıkları şirketlere hem de kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak istediklerini söylediler. Fakat SMS-arama geçmişi veya GPS üzerinden anlık konum takibi yapılmasının (özellikle izin almadan bunu yaptığını göz önünde bulundurursak) hiçbir mantıklı açıklaması olamaz.