Xiaomi son güncellemesini yayınladı. Peki hangi cihazlara geldi?

Xiaomi kısa zaman önce yeni işletim sistemi HyperOs sürümüne geçiş yapmış ve bu adım teknoloji severler için heyecan verici bir gelişme olarak karşılanmıştı. Yeni işletim sisteminin hatalarını gidermek için sık sık güncelleme yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son sürüm OS1.0.24.7.28.DEV olarak yayımlandı. Yeni güncelleme Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 13 Ultra başta olmak üzere birçok modele geldi.

Dev şirket son güncelleme dosyası sonrasında kullanıcıların deneyimlerini geliştirmek adına beta sürüm modeline geçeceğini açıkladı.

PEKİ HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Beta sürüm güncelleme sistemine geçeceğini duyuran Xiaomi, başlangıç aşamasında test kullanıcılarına sunulacak daha sonraki süreçlerde ise bütün kullanıcılara dağıtılacak.

Yeni güncellemelerin dağıtılacağı modeller ise şunlar olacak:

-Xiaomi 14 Pro

-Xiaomi 14

-Xiaomi 13 Ultra

-Xiaomi 13 Pro

-Xiaomi 13

-Redmi K60 Pro

-Redmi K60

-Xiaomi MIX Fold 3

-Xiaomi MIX Fold 2

-Xiaomi 12S Ultra

-Xiaomi 12S Pro

-Xiaomi 12S

-Xiaomi 12 Pro

-Xiaomi 12

-Xiaomi 12 Pro Tianji Edition

-Redmi K50 Supreme Edition

-Redmi K50 Gaming Edition

-Redmi K50 Pro

-Redmi K50

-Xiaomi Pad 5 Pro 12.4