Xiaomi tozu dumana katacak. Fiyatı merak edilen cihazın özellikleri dudak uçuklattı

Ülkemizde de son yılların en yaygın cep telefon modellerinden birisi olan Çinli Xiaomi, bu yılın son çeyreğinde yeni modeli yani yeni amiral gemisi Xiaomi 15’i tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu yılın son çeyreğinde tanıtılacak olan işletim sistemi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 sisteminin ardından tanıtılacak olan Xiaomi Mi 15 modelinin özellikleri bugünden sızdırıldı.

Teknoloji severlerin en sevdiği dönemlerden birisi olan yılın son çeyreğine artık sayılı günler kaldı. Bu çeyrekte yeni teknolojik aygıtlar, yeni amiral gemileri ve yeni modeller kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Xiaomi ise yaklaşık olarak 3 ay sonra yeni amiral gemisini tanıtacak. Snapdragon 4 gibi çok seri olan bir işlemci ile gelecek olan Mİ 15 daha şimdiden rakiplerine hayli büyük bir göz dağı verdi.

LPDDR5X RAM özelliği ile ceplere girecek olan bu modelin standartlarında 4.800 mAh vatarya ya da 4.900 mAh bataryanın gelmesi beklenirken şarj cihazlarının da 100W veya 50W ile gelmesi bekleniyor. OLED bir panel ile gelmesi beklenen modelin 2K çözünürlüğünde ve 6,73 ekran ölçüsünde gelmesi bekleniyor.

50 megapiksel bir arka kamera ve 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile gelmesi beklenen cihazın fiyatı merak edilse de cihaz hakkında henüz bir fiyat sızdırılmış değil.