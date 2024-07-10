Xiaomi tozu dumana katacak. Fiyatı merak edilen cihazın özellikleri dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Xiaomi tozu dumana katacak. Fiyatı merak edilen cihazın özellikleri dudak uçuklattı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin, bu yılın son çeyreğinde tanıtacağı son amiral gemisi Xiaomi 15 ve 15 Pro’nun yeni özelliklerini sızdırıldı. Tozu dumana katacak olan yeni cihazın en merak edilen konusu ise fiyatının ne kadar olacağı sorusu.

Ülkemizde de son yılların en yaygın cep telefon modellerinden birisi olan Çinli Xiaomi, bu yılın son çeyreğinde yeni modeli yani yeni amiral gemisi Xiaomi 15’i tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu yılın son çeyreğinde tanıtılacak olan işletim sistemi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 sisteminin ardından tanıtılacak olan Xiaomi Mi 15 modelinin özellikleri bugünden sızdırıldı.

Teknoloji severlerin en sevdiği dönemlerden birisi olan yılın son çeyreğine artık sayılı günler kaldı. Bu çeyrekte yeni teknolojik aygıtlar, yeni amiral gemileri ve yeni modeller kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Xiaomi ise yaklaşık olarak 3 ay sonra yeni amiral gemisini tanıtacak. Snapdragon 4 gibi çok seri olan bir işlemci ile gelecek olan Mİ 15 daha şimdiden rakiplerine hayli büyük bir göz dağı verdi.

LPDDR5X RAM özelliği ile ceplere girecek olan bu modelin standartlarında 4.800 mAh vatarya ya da 4.900 mAh bataryanın gelmesi beklenirken şarj cihazlarının da 100W veya 50W ile gelmesi bekleniyor. OLED bir panel ile gelmesi beklenen modelin 2K çözünürlüğünde ve 6,73 ekran ölçüsünde gelmesi bekleniyor.

50 megapiksel bir arka kamera ve 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile gelmesi beklenen cihazın fiyatı merak edilse de cihaz hakkında henüz bir fiyat sızdırılmış değil.

İlgili Haberler
Bu bilgisayar hem katlanıyor hem de ekranı yok. Dünyada sadece 200 tane var
iPhone kullananlar bu haber size! Google Haritalar'da yıllardır beklediğiniz özellik geldi
Yapay zekayla çöplerden devrim yarattı
Yapay zekayla çöplerden devrim yarattı
Son Haberler
Bu bilgisayar hem katlanıyor hem de ekranı yok. Dünyada sadece 200 tane var Teknoloji
Bu bilgisayar hem katlanıyor hem de ekranı yok. Dünyada sadece 200 tane var
Acun Ilıcalı Murat Ülker'i kafaladı Spor
Acun Ilıcalı Murat Ülker'i kafaladı
Galler'in yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Galler'in yeni teknik direktörü belli oldu
Emekli maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağı belli oldu. Hükümetin atacağı her adımı önceden bilen isim açıkladı Ekonomi
Emekli maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağı belli oldu. Hükümetin atacağı her adımı önceden bilen isim açıkladı
Arsenal reddedildi Spor
Arsenal reddedildi
Şeref Oğuz TÜİK nitelikli dolandırıcılık yaptı ve Türkiye’nin beka sorunudur dedi Ekonomi
Şeref Oğuz TÜİK nitelikli dolandırıcılık yaptı ve Türkiye’nin beka sorunudur dedi
Yaz ortasında kardan evde serinlediler Video
Yaz ortasında kardan evde serinlediler