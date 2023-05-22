Xiaomi’nin bu modeli MIUI 14 güncellemesi almayacak

Xiaomi’nin sevilen Note 10 Lite modeli MIUI 14 güncellemesi almayacak.

Xiaomi’nin bu modeli MIUI 14 güncellemesi almayacak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi Note 10 Lite modelinin MIUI 14 güncellemesi iptal edildi.

Xiaomi Note 10 Lite, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Bugüne dek düzenli bir şekilde en yeni sürümleri alan akıllı telefon an itibariyle MIUI 13‘ü çalıştırıyor.

u7i8.jpg

Öte yandan MIUI 14 ile birlikte yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

İlgili Haberler
MIUI 14 güncellemesi alacak POCO modeller açıklandı
POCO X3 NFC telefon modeli için MIUI 14 güncellemesi geldi
Redmi Note 9S cihazlara MIUI 14 güncellemesi geliyor
Xiaomi 11T Pro için MIUI 14 güncellemesi yapıldı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek kararının ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den tek cümlelik paylaşım Siyaset
Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek kararının ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den tek cümlelik paylaşım
NBA yıldızı basketbolu bıraktı Spor
NBA yıldızı basketbolu bıraktı
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi Teknoloji - Otomotiv
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı Dünya
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada Magazin
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir Siyaset
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması