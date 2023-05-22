Xiaomi’nin bu modeli MIUI 14 güncellemesi almayacak

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi Note 10 Lite modelinin MIUI 14 güncellemesi iptal edildi.

Xiaomi Note 10 Lite, kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Bugüne dek düzenli bir şekilde en yeni sürümleri alan akıllı telefon an itibariyle MIUI 13‘ü çalıştırıyor.

Öte yandan MIUI 14 ile birlikte yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.