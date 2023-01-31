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Xiaomi’nin elektrikli otomobilinin görüntüleri sızdı. Tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu

Xiaomi'nin yeni elektrikli otomobili olan MS11'nin tasarımı ortaya çıktı. Ayrıca teknik özellikleri ile tasarımı açıklandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 09:52
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Xiaomi’nin elektrikli otomobilinin görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi’nin elektrikli otomobilinin görüntüleri sızdı. Tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu
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Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili MS11’i piyasaya sürüleceği tarih şu an için belli değil ancak cihazın bazı görüntüleri sızdı. MS11’in sportif dört kapılı tasarımı, tam boy cam tavanı, büyük tekerlekleri ve Wilwood frenleri ile oldukça şık bir sedan olmasının beklendiği duyuruldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Xiaomi MS11’in elektrikli motorunun yanı sıra teknolojik donanımları da dikkat çekti. Otomobilin ön camında bir LiDAR sensörü yer alıyor. Aston Martin’e benzer arka lamba tasarımı bulunuyor. Wilwood frenlere sahip olacağını gösteren jantın ortasında ise Xiaomi logosu yer alıyor.

Xiaomi, ilk elektrikli aracını bir yılı aşkın bir süre önce geliştirmeye başlamıştı. Xiaomi CEO’su Lei Jun’a göre otomobilin satış fiyatı 40 bin doların altında olacak ve bu sayede Tesla Model 3’e rakip olarak sunulacak. 

Daha önceki bir raporda ise ilk elektrikli otomobil, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda görülmüştü. Yayınlanan fotoğraflar, uzun zamandır beklenen aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya koymuştu. Sızan bu görüntülere rağmen Xiaomi’den henüz resmi açıklama gelmediğini hatırlatalım.
Aracın, BYD LiFePO4 bataryadan beslenmesi ve 400 V platform kullanması bekleniyor. Ayrıca 260 kW’lık bir motorla donatılacağı da söylentiler arasında.

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