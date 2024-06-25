Xiaomi'nin iki modeline müjde. Çok yakında...

Xiaomi geride bıraktığımız aylarda cep telefonu modellerinde ezber bomuş ve kendi işletim sistemi HyperOS’u yayınlamıştı. Kullanıcıları tarafından çokça beğenilen bu güncelleme Xiaomi tarafından cep telefon modellerine kısım kısım dağıtılmaya devam ediyor.

Gelen son raporlara göre HyperOS güncellemesinin Xiaomi 12T ve 11 Lite 5G NE modelleri için güncelleme işlemleri tamamlandı.

Bu iki modeli sahip olan pilot kullanıcılar (yani ön güncellemeye kaydolan kullanıcılar) güncellemeye erişebilecek. Bununla beraber yeni güncellemenin yakın bir zaman içerisinde globale yayılması bekleniyor.