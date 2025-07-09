X'in yapay zekası Grok'a erişim engeli getirildi!

Sosyal medya platformu olarak dünyanın önde gelen siteleri arasında yer alan X'in yapay zeka algoritması Grok, dün akşam yapılan paylaşımların altına yazdığı hakaret içerikli ifadelere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Gelişmeler sonrasında X yönetimi, Grok'un gönderilerin altında yorum yapmasına yasak getirerek, sadece görsel üretebilmesini sağlamıştı.

"HAKARETLER ÜZERİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI"

Başsavcılık, Grok hakkında erişim engeli kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi” ifadeleri yer aldı.

GROK'TAN AÇIKLAMA!

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edildi.

Sistemin geliştiricisi xAI'ın uygunsuz içeriklerden haberdar olduktan sonra, robotun X'te paylaşım yapmasından önce nefret söyleminin önüne geçmek için harekete geçtiği belirtildi.

xAI'ın Grok'a sadece gerçeği aramayı öğrettiğinin aktarıldığı açıklamada, milyonlarca X kullanıcısı sayesinde eğitilebilecek noktaların hızla belirlenip güncellenebildiği vurgulandı.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

Türkiye X'in yapay zekası Grok'a soruşturma açan ilk ülke oldu