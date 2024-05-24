X'teki o yasak kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: ANKA
X'teki o yasak kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de

Sosyal medya platformu X için verilen reklam yasağı kararı kaldırıldı.

Sosyal medya platformu X’te reklam yasağı kaldırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sosyal medya platformu X ile ilgili flaş karar Resmi Gazete’de yayımlandı. X platformuna uygulanan reklam yasağı kaldırıldı.

BTK’nın “X’e Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılması” başlıklı kararında şu ifadeler yer aldı:

Eski ünvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcının 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.07.2023 tarihli ve 39225 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde temsilcilik açıldığını duyurmuştu.

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