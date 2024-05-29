Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli atasözünün anlamı nedir?

Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin zor bir durumla karşılaştığında, ya mevcut durumla başa çıkması ya da tamamen farklı bir yola yönelmesi gerektiğini belirtir.

"Deve gütmek zor bir iştir" diyerek, sorunlu bir durumu temsil eder; "diyardan gitmek" ise bu durumdan kaçmak veya farklı bir yol seçmek anlamına gelir. Dolayısıyla, ifade genellikle bir kişinin iki seçeneği olduğunu vurgular: Zorlukları kabul edip üstesinden gelmek veya tamamen kaçmak ve farklı bir duruma geçmek.

YA BU DEVEYİ GÜTMELİ YA DA BU DİYARDAN GİTMELİ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ne demek ben bu sene sınıfta kalıyorum, olmaz öyle şey; ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin."