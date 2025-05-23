Yaban domuzu düğün alanını bastı! Oyun havasını duyunca kurtlarını dökmeye geldi

Olay, Bodrum’un Umurca Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Yaban domuzu, sokak aralarından geçerek düğün yapılan alana ulaştı. Müzik eşliğinde dans eden ve sandalyelerde oturan davetliler, domuzun kalabalığa doğru hızla koşmasıyla büyük bir korku yaşadı. Bazı davetliler panikle yerlerinden fırlarken, bazıları ise bu sıradışı anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti.

Yaban domuzunun kısa süre içinde alandan uzaklaşmasıyla düğün, kaldığı yerden devam etti. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Yerel halk, özellikle yaz mevsiminde ormanlık bölgelerden inen yaban domuzlarının yerleşim yerlerinde zaman zaman görüldüğünü, ancak bir düğün eğlencesine bu kadar yaklaşmasının oldukça ender bir durum olduğunu belirtti.