Yaban domuzu düğün alanını bastı! Oyun havasını duyunca kurtlarını dökmeye geldi

Kaynak: İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde açık havada gerçekleştirilen bir düğün töreni, beklenmedik bir misafirin ortaya çıkmasıyla kısa süreli bir kaosa sahne oldu. Şehir merkezine inen bir yaban domuzu, düğün alanına girerek davetlilerin arasında panik yarattı. Bu ilginç anlar, davetliler tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.

Olay, Bodrum’un Umurca Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Yaban domuzu, sokak aralarından geçerek düğün yapılan alana ulaştı. Müzik eşliğinde dans eden ve sandalyelerde oturan davetliler, domuzun kalabalığa doğru hızla koşmasıyla büyük bir korku yaşadı. Bazı davetliler panikle yerlerinden fırlarken, bazıları ise bu sıradışı anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti.

Yaban domuzunun kısa süre içinde alandan uzaklaşmasıyla düğün, kaldığı yerden devam etti. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Yerel halk, özellikle yaz mevsiminde ormanlık bölgelerden inen yaban domuzlarının yerleşim yerlerinde zaman zaman görüldüğünü, ancak bir düğün eğlencesine bu kadar yaklaşmasının oldukça ender bir durum olduğunu belirtti.

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