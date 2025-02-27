Yaban keçileri yol kenarına indi, herkes telefonlara sarıldı

Rakımı yüksek bölgeleri beyaza bürüyen kar nedeniyle yaşam alanlarına kadar inen yaban keçileri bu kez karayolu üzerinde görüldü.

Yaban keçileri yiyecek bulabilmek için karayolu kenarına kadar indi. Karlı bölgelerden karsız bölgelere kadar inen onlarca yaban keçisi yiyecek arıyor.

Adıyaman'da ki yaban keçisi sayıları 3 binin üzerinde olduğu biliniyor.

Antalya’nın ürkek misafirleri yaban keçileri mahalleye indi

Dağ keçilerini görerek araçlarından inen vatandaşlar, "Arabayla geçiyorduk yolda yaban keçilerine rast geldik, gerçekten çok mükemmel bir manzara" diye konuştu.

Sivas'ta yaban keçileri görüntülendi