Yaban keçileri yol kenarına indi, herkes telefonlara sarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde, yiyecek arayışında olan yaban keçileri görüldü. O anlar otomobillerinden inen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.

Rakımı yüksek bölgeleri beyaza bürüyen kar nedeniyle yaşam alanlarına kadar inen yaban keçileri bu kez karayolu üzerinde görüldü.

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Yaban keçileri yiyecek bulabilmek için karayolu kenarına kadar indi. Karlı bölgelerden karsız bölgelere kadar inen onlarca yaban keçisi yiyecek arıyor.

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Adıyaman'da ki yaban keçisi sayıları 3 binin üzerinde olduğu biliniyor.

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Dağ keçilerini görerek araçlarından inen vatandaşlar, "Arabayla geçiyorduk yolda yaban keçilerine rast geldik, gerçekten çok mükemmel bir manzara" diye konuştu.

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