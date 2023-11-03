Yaban Keçisi doğaya salınırken yüzleri güldürdü

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünce doğada yaralı halde bulunmasının ardından iyileştirilen yavru keçisi, tedavi edilerek ait olduğu yere bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Yaban Keçisi doğaya salınırken yüzleri güldürdü

Yaban keçileri doğaya salındı. İşte o anları Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medyada paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 14. Bölge Müdürlüğü'nün (Van) iyileştirdiği yavru yaban keçisinin doğaya salındığı anlara yer verildi.
Paylaşımda, "Önce iyileştirdik, sonra ait olduğu yere bıraktık. 'Giderken arkasına bile bakmadı' dersek yalan olur. Sevimli yavrucuk dönüp baktı ve teşekkür etti bize. Sonra izledik onu, ailesine kavuştuğundan emin olduk. Aile her şeydi, bir kez daha anladık ve yaptığımız işlerden yine büyük keyif aldık" ifadeleri kullanıldı.

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