Yabancı Dil Sınavı yapıldı

Kaynak: İHA
Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen ve 104 bin 485 adayın başvurduğu Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) gerçekleştirildi. Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen ve 15 bin 254 kişi görev aldığı sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı.

104 bin 485 adayın başvurduğu YÖKDİL/1, saat 10.15'te başlarken, saat 10.00'dan sonra sınava kimse alınmadı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilirken, sınav 13.15'te sona erdi.

Sonuçların 15 Mart'ta açıklanması beklenirken, sınav sonuçları 5 yıl geçerli olacak.

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