Skandal büyüyor enkazda hala canlı insanlar var. Dozerler girecek diye ekipler geri gönderilmişti

Adana Havalimanı üzerinden ülkelerine dönen İspanyol ve Slovak arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını tamamlamalarının nedenini, "enkazlarda iş makinelerinin çalışmaya başladığı" iddiasıyla açıklamıştı.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sadece saatler sonra Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altından baba ile kızı 209 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber herkes tarafından sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten gelişme coşku ile karşılandı.

DOZERLERLE GİRİLECEK

Depremin 9. gününde gerçekleştirilen bu kurtarma milyonları sevindirirken akıllara ülkelerine dönen arama kurtarma ekiplerinin açıklamalarını hatırlattı.

Ekip üyeleri dozerlerin deprem bölgesine gireceği için çalışmalarını durdurduklarını söylemişti.

YABANCI ÜLKELERİN KURTARMA EKİPLERİ NELER DEMİŞTİ

İspanya kamu yayıncısı RTVE kanalına konuşan İspanyol ekibin üyesi Pedro Frutos "Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. İş makinelerini koymak, zaman kazanmak demek. Fakat böyle bir şey, bir sürü insanın ölmesi demek. Bunun bir parçası olmayacağız" dedi.

4 gün boyunca bölgede kurtarma yapan Slovakya ekibinden bir görevli de "Bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor. Hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş" diye konuştu.

Bir İspanyol kurtarma ekibi mensubunun Türkiye'yi neden terk ettiklerine dair şunları söyledi;

"Hükümet makine kullanmayı kararlaştırdı, makine kullanmak çok insanı öldürmek anlamına gelir ve biz oraya gitmeyeceğiz. Slovakya grubu Pazartesi gününden beri Hatay'daki arama görevlerinde çalıştı.

Bugün ayrılıyoruz, bize söylüyorlar, çünkü şimdi insani krizin önceliği var, artık umutsuz kurtulanları kurtarmak için binalar makine ile yıkılıyor. Adana'daki bazı bölgelerde arama işlemlerinin durmasından dolayı birçok mütteffik şikayet ediyor. 12 katlı bir binanın kalanı bu. 80 kişi hayatını kaybetti. İki kişi sıkışmış, ama burada arama işlemleri sona ermiş. Komşular şimdi denetçilerin raporunu bekliyorlar evlerine dönebilmeleri için."