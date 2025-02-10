Yabancı işçilerin çalışma şartları: İngiltere'deki kriz ve çözüm önerileri

Çoğunluğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen ve sağlık, inşaat, tarım ve hizmet sektörlerinde çalışan yabancı işçiler, zorlu çalışma koşulları, düşük ücretler ve ayrımcılık gibi çeşitli zorluklarla mücadele ediyor. Bu durum, yalnızca işçilerin yaşam kalitesini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda İngiltere'nin ekonomik yapısını ve toplumun sosyal dengesini de sorgulatıyor.

YABANCI İŞÇİLERİN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

İngiltere’deki yabancı işçilerin yaşadığı başlıca sorunlardan biri, düşük ücretlerle çalışma koşulları. Özellikle inşaat, tarım ve temizlik gibi sektörlerde çalışan yabancı işçiler, sıklıkla asgari ücretle çalışmakta ve ağır koşullarda uzun saatler boyunca hizmet vermekte.

İngiltere’deki iş gücü ekonomisi üzerine araştırmalar yapan bir akademisyen olan Prof. Dr. Martin Edwards, "Yabancı işçiler, genellikle düşük ücretli sektörlerde yoğunlaşmaktadır ve çoğu zaman yalnızca temel iş gücü olarak görülmektedirler. Bu durum, işçilerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor ve sosyal eşitsizliği derinleştiriyor" dedi.

Birçok yabancı işçi, çalışma saatlerinin uzunluğu ve ağır fiziksel yük nedeniyle tükenmişlik sendromu gibi sağlık sorunları yaşıyor. Bunun yanı sıra, bu işçiler genellikle dil engeli, kültürel farklılıklar ve yasal belirsizlikler gibi ek zorluklarla da karşılaşıyor.

AYRIMCILIK VE SOSYAL DIŞLANMA

Yabancı işçilerin karşılaştığı diğer bir sorun ise ayrımcılık. İngiltere’deki bazı yabancı işçiler, işyerlerinde ırkçılık ve kültürel önyargılarla mücadele etmekte.

Sosyal psikolog ve göçmen hakları savunucusu Dr. Susan Williams, "Ayrımcılık, yalnızca iş yerlerinde değil, toplumun çeşitli alanlarında da karşımıza çıkmaktadır. Birçok yabancı işçi, yalnızca işlerine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla eşitlik ve saygı için de mücadele eder" şeklinde açıklama yaptı..

Son yıllarda yapılan araştırmalar, İngiltere'deki bazı iş yerlerinde, özellikle düşük ücretli sektörlerde, yabancı işçilere karşı ırkçı tutumların arttığını gösteriyor. Bu ayrımcılığın, işçilerin iş bulmalarını zorlaştırdığı, daha düşük ücretler almalarına neden olduğu ve kariyer gelişimlerini engellediği belirtiliyor.

PANDEMİNİN ETKİSİ VE YABANCI İŞÇİLERİN DURUMU

COVID-19 pandemisi, yabancı işçilerin çalışma şartlarını daha da zorlaştırmış durumda. Özellikle sağlık sektöründe çalışan yabancı işçiler, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde, test merkezlerinde ve aşı dağıtım hizmetlerinde kritik bir rol üstlendiler. Ancak bu işçilerin çoğu, pandeminin başından itibaren düşük ücretler, aşırı çalışma saatleri ve yetersiz koruyucu önlemlerle karşı karşıya kaldılar.

Pandemi sırasında İngiltere'deki yabancı işçilerin çalışma koşullarını gözler önüne seren bir araştırmada, sağlık sektöründe çalışan yabancı işçilerin %40'ının, iş yerlerinde yeterli koruyucu ekipman sağlanmadığını belirttiği ortaya çıktı. Ayrıca, bu işçilerin %50'sinden fazlası psikolojik stres ve tükenmişlik gibi ruhsal sağlık sorunları yaşadıklarını bildirdi.

YABANCI İŞÇİLERİN HAKLARI VE GELECEĞİ: UZMANLAR NE DİYOR?

İngiltere'deki yabancı işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için bir dizi çözüm önerisi gündemde.

Uzmanlar, bu işçilerin daha iyi yaşam koşulları ve iş güvenliği sağlamaları için çeşitli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor.

İş gücü ve göçmen hakları uzmanı Prof. Dr. Laura Anderson, "Yabancı işçilerin haklarını savunmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için daha kapsamlı bir yasaklama ve denetim sistemine ihtiyaç var. İşçi haklarını güçlendiren yasalar, sadece yabancı işçileri değil, yerli işçileri de koruyacaktır" dedi.

Anderson, özellikle düşük ücretli sektörlerde çalışan yabancı işçilerin, temel haklarının korunmasını ve sosyal güvencelerinin artırılmasını önerdi.

Bunun yanı sıra, iş yerlerinde ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Sosyal eşitlik uzmanı Dr. Jennifer Moore, "Ayrımcılıkla mücadele eden etkili politikalar, toplumda daha fazla birlik ve eşitlik sağlayabilir. İş yerlerinde daha kapsayıcı bir ortam yaratmak, sadece yabancı işçiler için değil, tüm toplum için faydalıdır" dedi.

DAHA ADİL BİR ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN ADIMLAR ATILMALI

İngiltere'deki yabancı işçilerin çalışma şartları, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir mesele olarak gündeme gelmeye devam ediyor.

Düşük ücretler, ayrımcılık ve kötü çalışma koşulları gibi sorunlarla başa çıkmak, sadece bu işçilerin değil, toplumun genel refahını da etkileyen bir faktör.

Uzmanlar, iş gücü piyasasında daha adil ve eşit bir ortam yaratılması için reformların yapılması gerektiğini belirtti.

Yabancı işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek için atılacak adımlar, sadece onların yaşam kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda İngiltere'nin ekonomik büyümesine de katkı sağlayacağı ifade edildi.