Yabancı kurumlar Türkiye beklentisini değiştirdi

JPMorgan ve Barclays Türkiye’de açıklanan Haziran ayı enflasyon verisinin ardından paylaştıkları raporlarda 2024 için için enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiği belirtildi.

JPMorgan “Türkiye: Yaz aylarında sert dezenflasyon kapıda” ismiyle yayımladığı raporda enflasyon tahminlerini revize etti.

Manşet enflasyonun haziranda aylık bazda yüzde 1,6 ile yüzde 2,1’lik beklentilerinin altında indiğini anımsatan JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik yıllık enflasyonun da baz etkisiyle sert şekilde inerek mayıs ayındaki yüzde 75,4’ten yüzde 71,6’ya gerilediğini ifade etti.

Söz konusu raporda manşet enflasyonun baz etkisiyle temmuzda yüzde 60’a, Ağustos’ta yüzde 50’ye düşebileceği aktarılarak 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, 2025 tahmini yüzde 25,2’den yüzde 25’e indirildi.

BARCLAYS’TEN TCMB TAHMİNİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün hazirana yönelik tüketici ve üretici fiyat endekslerini paylaştı. Açıklanan veriler, aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da haziranda sekiz ay sonrasında ilk defa geriledi.

Barclays de enflasyon verisinin ardından paylaştığı raporda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e indirdiğini 2025 yıl sonu beklentisi ise yüzde 30,8 oldu.

Söz konusu raporda TCMB’den Ocak 2025’e kadar bir politika değişikliği beklenmediği fakat bugün beklenenden düşük gelen enflasyon rakamlarının ardından yıl sonunda erken bir faiz indirimi ihtimalinin de kuvvetlendiği aktarıldı.