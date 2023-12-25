Yabancı öğrenciye sınavsız üniversite

Cumhuriyet’in haberine göre, yabancı öğrenciler bir devlet üniversitesinde eğitim almak istiyorsa, her üniversitenin kendisi tarafından düzenlenen sınavlara girip belirli bir puan alması gerekiyor. Fakat özel üniversiteleri tercih eden yabancı öğrenciler, bu okullara sınavsız bir şekilde kabul edilip eğitim alabiliyorlar. Bu süreçte, öğrencilere danışmanlık şirketleri yardım ediyor.

Söz konusu aracı şirketlerin internet sitelerinde, özel üniversitelerde eğitim görebilmek için de sınava gerek duyulduğu belirtiliyor fakat bu sınav burslu eğitim alabilmek için uygulanıyor. Aracı şirketler aynı zamanda, üniversitelerle anlaşmalı olarak yabancı öğrencilere yüzde 75’e varan burs imkanları sağlıyor.

Danışmanlık şirketlerinin internet sitelerinde şu sözler belirtiliyor:

“Türkiye’de tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, hukuk, fizyoterapi, ekonomi, işletme, vb. alanlarında eğitim alabilirsiniz. Herhangi bir sınava girmeden sadece diplomanız ile eğitim almak için ilgili programları inceleyebilir ve ücretsiz başvuru yapabilirsiniz. Türk üniversiteleri yüksek kaliteli eğitim sunmaktadır.

Çoğu ülkeye kıyasla daha düşük yaşam maliyetleri vardır. Sınav stresini çekmeden, okumak istediğiniz program seçimine yoğunlaşmak ve üniversite tercihi yapmak geleceğiniz için daha iyi bir adımdır. Genellikle öğrenciler sınav stresinden dolayı kazanmak istediği bölümü kazanamayıp, hayatlarında çok farklı bir yola başlarlar. Bunu engelleyebilmek için yabancı öğrenci olarak diploma ile sınavsız üniversite başvurusu çok büyük bir şanstır.”

Yabancı öğrenciler için eğitim ücretleri, üniversiteden üniversiteye ve bölümlere göre değişkenlik gösteriyor. Eğitim ücretleri, 1000 dolardan başlayıp 35 bin dolara kadar yükseliyor.

İKAMET İZNİ 1150 DOLAR

Danışmanlık şirketleri, kendi internet sitelerinde “ikamet iznini” vurguluyor. Kazakistan uyruklu öğrencilere, Türkiye’de eğitim görebilmeleri için aracılık eden bir şirket, ilanında, “Türkiye’de ikamet izni almak için üniversiteye başvurun. Bir yıl için 1150 dolar” cümlesi bulunuyor.

Bir başka afişte ise, “Devlet eğitim kurumlarına giriş sınavları olmadan ve dil bilgisi olmadan yalnızca sertifika ile kabul olanağı sunuyoruz. Eğitimin maliyeti bölüme bağlıdır ve yıllık 219 dolardır” ifadesi bulunuyor.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI ARTIŞ GÖSTERİYOR

2019-2020................185 bin 47

2020-2021................224 bin 48

2021-2022................260 bin 289

2022-2023................301 bin 694