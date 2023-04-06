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Yabancı plakalı araç tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Tekirdağ'da seyir halinde olan yabancı plakalı araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:53
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Yabancı plakalı araç kazaya karıştı:  1 yaralı

Yabancı plakalı araç tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ-Malkara yolunda Fransa uyruklu vatandaşın hakimiyetindeki araç, arkadan çarptığı tıra ok gibi saplanırken, aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun 41. kilometresindeki Mahramlı mevkiinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu G.L. idaresindeki AJ-204-DW Fransız plakalı araç, önünde seyir halinde olan M.O.'nun kullandığı 59 AGN 856 plakalı tıra arkadan çarparak araca ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü G.L. araçta sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü şehir hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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