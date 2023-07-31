Yabancı uyruklu kadın Türkiye’den Türk’ü kovdu. Bunlar kimden cesaret alıyor

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, yabancı uyruklu kadının bir Türk’e ‘‘terk edin Türkiye’yi’’ dediği anlar tepkilere neden oldu.

Yabancı uyruklu kadın Türkiye’den Türk’ü kovdu. Bunlar kimden cesaret alıyor

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi yabancıların adeta arka bahçesi haline getirirdi.

Cesaret aldıkları güç odakları sayesinde artık Türk halkına da istediklerini söyleyen yabancı uyrukluların özellikle sokak röportajlarında sık sık tepki çeken görüntüler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi daha paylaşılırken, yabancı uyruklu bir kadının Türk vatandaşına söyledikleri gündem oldu.

Sokak röportajında kendisine sorulan sorulara cevap veren bir kadın, karşısındaki Türk çalışanı da adeta ülkeden kovdu. O anlar tepkilere neden olurken, yabancı kadın, ‘‘git çalış, ne işin var burada boş duruyorsun. Millet işçi bulamıyor. İş yaptırmaya eleman bulamıyor. Çaycılık yapıyorsun, gidip 20 bin lira maaş mı istiyorsun? Türkiye’de her şey bedava. Gidin yurtdışına. Beğenmiyorsunuz ya, hadi gidin. Terk edin Türkiye’yi’’ ifadelerini kullandı.

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