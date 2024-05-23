Yabancı uyruklu kadının kullandığı tır dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu kadının kullandığı tır dehşet saçtı

Bilecik'te yabancı uyruklu kadının kullandığı tırın kamyona arkadan çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, Gürcistan vatandaşı bir kadın sürücünün yönetimindeki tır, öndeki kamyona çarpması sonucu her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, çevre yolunda seyir halinde olan Gürcistan vatandaşı kadın sürücü G.G. idaresindeki tırın, Ş.C. tarafından kullanılan 07 JU 050 plakalı kamyona arkadan çarpması ile gerçekleşti.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine hızla 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalelerin yapılmasının ardından yaralı sürücüler, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Kazanın ardından soruşturma süreci işletilmeye başlandı.

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