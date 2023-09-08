Yabancı uyruklu kardeşler birbirine bıçaklarla saldırdı

İHA'nın haberine göre, olay, merkeze bağlı Şıh Mehmet Mahallesi Alp Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan yabancı uyruklu kardeşler S.H. ve V.H. ile A.M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.M., V.H. ve S.H. yaralandı. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kavgada V.H. ve S.H’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar olay yerine gelen ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.