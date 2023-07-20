Yabancı uyruklu komşularının sesinden rahatsız olan adam İzmir Marşı'nı açtı

Bursa’da yabancı uyruklu komşularının gece seslerinden rahatsız olan bir vatandaş sabah erkenden arabasından İzmir Marşı’nı açtı.

Yabancı uyruklu komşularının sesinden rahatsız olan adam İzmir Marşı'nı açtı

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye’nin ana gündem konularından biri de Suriyeli sığınmacılar ve yabancı uyruklular. Sayıları giderek artarken vukuatlarda da artış yaşanıyor.

Sosyal medyada yayılan bir iddiaya ve videoya göre, bir vatandaş gece yabancı uyruklu komşusunun sesinden rahatsız oldu.

Vatandaş, yaşadığı rahatsızlığı dile getirmek ve tepki göstermek için ilginç bir yöntem seçti.

Sabahın erken saatlerine arabasına inen vatandaş İzmir Marşı’nı açtı.

Olay cep telefonu kamerasına yansırken sosyal medyada da gündem oldu.

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