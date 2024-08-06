Yabancı uyruklu şahıs markette genç kızı taciz etti. Sakarya’da ortalık karıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yabancı uyruklu şahıs markette genç kızı taciz etti. Sakarya’da ortalık karıştı

Sakarya’da yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kişi markette genç kızı taciz edince öfkeli kalabalık yabancı uyruklunun kaçtığı binayı taşladı.

Sakarya'da, yabancı uyruklu bir kişinin bir genç kızı taciz ettiği iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Tacizci şüpheli, kaçıp saklanmak için bulunduğu apartmanda kalabalık tarafından taşlandı.

TAŞLANDILAR

Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, aynı apartmanda yaşayan 50 yabancı uyruklu kişi ilçeden uzaklaştırıldı. Gerginlik anları kameraya yansıdı.

Yabancı uyrukluların Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edildiği için sınır dışı edilecekleri bildirildi. İl Göç İdaresi tarafından bu kişiler hakkında işlem başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kaynarca ilçemizde yabancı uyruklu bir kişinin bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerimiz derhal harekete geçmiş ve ilgili şahıs gözaltına alınmıştır. Adli süreç başlatılmış olup, konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın resmi makamlarca yapılan açıklamalar haricindeki bilgilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DE KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ OLAYI YAŞANMIŞTI

Öte yandan Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla ortalık karışmıştı. Kayseri halkı ayağa kalkarak araçları ters çevirdi ve bazı iş yerlerini ateşe vermişti.

Yabancı uyruklulara ait, ev, iş yeri ve araçlar yakılıp taşlanmıştı. Olaylar daha da büyüyerek bu kez Suriye'de Türk halkına, Türk tırlarına saldırı yapmıştı.

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