Yabancı uyruklu şahıslar doğum günü partisinde 100 lira yaktılar

Kağıthane'deki kafeteryada doğum günü kutlaması sırasında yabancı uyruklu bir kişi 100 TL'lik banknotu ateşe verdi.

Yabancı uyruklu şahıslar doğum günü partisinde 100 lira yaktılar

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kafeye operasyon düzenledi ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA'nın aktardığına göre, olay 22.00 civarında Sultanselim Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada gerçekleşti. Kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için toplandı. Kutlama sırasında gruptaki yabancı uyruklu bir kişi cebinden 100 TL çıkararak yakmaya başladı. Bu anlar ise kafeteryanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

"SEN KENDİ ÜLKENDE PARANI YAKABİLİYOR MUSUN?"

Gözaltına alınan şahıslara tepki gösteren bir vatandaş "Oğlum bana bilmiyorum deme, papağan gibi tekrarlama, sen kendi ülkende paranı yakabiliyor musun? Benim ülkemde niye para mı yakıyorsun sen? Oğlum Yapmayın böyle şeyler." diye konuştu.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi ve yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun" maddelerinden işlem yapıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı belirtildi.

aw906524-01.jpg

aw906524-02.jpg

İlgili Haberler
Seçim sonrası Araplara pazarlanacak yer belli oldu. Arapları getirip doğa harikasını tanıttılar
İstanbul’da ev kiralamak için sahip olmanız gereken gelir bakın ne kadar? Bu nasıl ‘Şahlanan’ Türkiye?
AKP'liden satılık Ferrari. Vergi kurnazlığıyla Ferrari'yi çok ucuza almıştı
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç Spor
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi Güncel
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu Spor
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
Roma başkanından Mourinho'ya çağrı Spor
Roma başkanından Mourinho'ya çağrı
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu Siyaset
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı Spor
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem