Yabancı uyruklu şahıslar doğum günü partisinde 100 lira yaktılar

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kafeye operasyon düzenledi ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA'nın aktardığına göre, olay 22.00 civarında Sultanselim Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada gerçekleşti. Kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için toplandı. Kutlama sırasında gruptaki yabancı uyruklu bir kişi cebinden 100 TL çıkararak yakmaya başladı. Bu anlar ise kafeteryanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

"SEN KENDİ ÜLKENDE PARANI YAKABİLİYOR MUSUN?"

Gözaltına alınan şahıslara tepki gösteren bir vatandaş "Oğlum bana bilmiyorum deme, papağan gibi tekrarlama, sen kendi ülkende paranı yakabiliyor musun? Benim ülkemde niye para mı yakıyorsun sen? Oğlum Yapmayın böyle şeyler." diye konuştu.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi ve yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun" maddelerinden işlem yapıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı belirtildi.