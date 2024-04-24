Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararıyla ilgili tahmin belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Yabancı uzmanlar TCMB'nin vereceği faiz kararıyla ilgili beklentileri belli oldu.

Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva,bu kadar faiz artışının ardından liranın olumlu etkisi ve yansımasını görmek isteyebileceğini belirtti.

TL'nin en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendindeki baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti.

Ekonomist Inna Mufteeva'ya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri bu ay sabit tutacak.Türk ekonomistler de TCMB'nin politika faizini sabit tutacağı yönünde öngörüde bulunmuştu.