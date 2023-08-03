Yabancılar Borsa İstanbul'a geri dönüyor. Son 10 yılın en uzun alım serisi

Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklanmaya başladı. Son verilere göre AKP'nin ekonomi politikaları nedeniyle ülkeyi terk eden yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul'a geri dönüyorlar.

Bloomberg'in haberine göre, yabancı yatırımcıların hisse alım serisi sekizinci haftada da devam etti. Son sekiz hafta boyunca net hisse alım miktarı toplamda 1,788 milyar doları buldu ve tarihi bir seri olarak kayıtlara geçti. Sekiz haftalık alım serisi, en son 2013 yılında kaydedilmişti.