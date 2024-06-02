Yabancılar o ilimize göz dikti. Kapış kapış satın alıyor

Türkiye'de tarım arazilerinin azar azar yabancı şirketlerin eline geçmesi sorun haline gelmeye başladı.

ÇEVRE BAKANI NE KADAR ARAZİ SATILDIĞINI AÇIKLAMAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ocak ayında yaptığı açıklamada, yabancı gerçek kişilere 28 milyon 318 bin 836 metrekarelik arazi satıldığını belirtmişti. Bu satışlar, 17 bin 76 adet tarla, bahçe ve benzeri nitelikte taşınmaza ait olduğu açıklanmıştı. Ancak tüzel kişilik statüsündeki yabancı şirketlerin ne kadarlık bir araziye satın aldığı bilinmiyor.

1 YILDA BİN DÖNÜM ARAZI SATILDI

Yenigün Gazetesi'nden Nurcan Etik'in aktardığına göre Afyonkarahisar'ın köylerinde muhtarlar, tarım arazilerinin yabancı şirketlere geçmesine tepki göstermeye başladı. Üçkuyu Muhtarı Mustafa Karaca, köylülerin yaklaşık 40 bin dönüm arazisi olduğunu belirterek, son bir yılda bin dönüm arazinin şirketlere satıldığını söyledi. Kara, şirketlerin arazileri aldıktan sonra birbirlerine devrettiğini, bu yüzden arazilerin asıl sahiplerinin kim olduğunun anlaşılmadığını ifade etti.

Karakışla Muhtarı Kâmil Sert ise, köylerinde neredeyse arazi kalmadığını söyleyerek tarım arazilerinin sürekli el değiştirdiğinden dert yandı. Sert, arazilerin kimlere satıldığının takibinin ise yapılamadığını belirtti.

Sert, köylerinin Konya ili sınırdaş olduğunu söyleyerek Konya'ya bağlı köylerde satılacak arazi kalmadığını anlattı. 10-12 kilometre uzaklıktaki bir köyde yabancı şirketlerin 3 bin dönüm arazi satın aldığını söyleyen Sert, tarım köylülerinin ise tedirginlik yaşadığını belirtti.