Yabancılar üç haftada 1 Milyar dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık olarak yayınladığı Menkul Kıymet İstatistikleri, son üç haftada yabancıların 1 milyar 59 milyon dolarlık hisse alımı yaptığını ortaya koydu.

TCMB'ye göre, yabancılar, 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu dönemde yurt dışında yerleşikleri, 86,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma senedi aldı. Aynı dönemde yabancılar Şirket Borçlanma senedi olarak da 37,5 milyon dolarlık alım yaptı.

Böylece yabancıların 22 Mart haftasından bu yana aldığı net hisse senedi alımı 1 Milyar 59 milyon doları aştı. 3 haftalık dönem göz önüne alındığında bu rakam aralık ayından bu yana en güçlü yabancı yatırım olarak kayıtlara geçti.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU 34 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik yabancıların Mart ayı sonu itibarıyla 34 milyar 69,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571,1 milyon dolara ulaştı.