Yabancılar üç haftada 1 Milyar dolarlık hisse aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yabancılar üç haftada 1 Milyar dolarlık hisse aldı
Yabancılar, 5 nisan haftasında 362 Milyon dolarlık hisse alımı yaparken, son üç haftadaki rakam 1 Milyar 59 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık olarak yayınladığı Menkul Kıymet İstatistikleri, son üç haftada yabancıların 1 milyar 59 milyon dolarlık hisse alımı yaptığını ortaya koydu.

TCMB'ye göre, yabancılar, 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu dönemde yurt dışında yerleşikleri, 86,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma senedi aldı. Aynı dönemde yabancılar Şirket Borçlanma senedi olarak da 37,5 milyon dolarlık alım yaptı.

Böylece yabancıların 22 Mart haftasından bu yana aldığı net hisse senedi alımı 1 Milyar 59 milyon doları aştı. 3 haftalık dönem göz önüne alındığında bu rakam aralık ayından bu yana en güçlü yabancı yatırım olarak kayıtlara geçti.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU 34 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik yabancıların Mart ayı sonu itibarıyla 34 milyar 69,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571,1 milyon dolara ulaştı.

Son Haberler
Yolun karşısına geçerken ezilmekten son anda kurtuldu Yaşam
Yolun karşısına geçerken ezilmekten son anda kurtuldu
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Başkentray'ı bayram tatilinde 498 bin 523 kişi kullandı Ekonomi
Başkentray'ı bayram tatilinde 498 bin 523 kişi kullandı
Bankaların kredi hacmi 13 trilyon liraya yaklaştı Ekonomi
Bankaların kredi hacmi 13 trilyon liraya yaklaştı
Yapılan kazıda anti tank mermisi bulundu Yaşam
Yapılan kazıda anti tank mermisi bulundu
Ordu'da çimento yüklü gemi alev alev yandı Yerel Haberler
Ordu'da çimento yüklü gemi alev alev yandı