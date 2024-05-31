Yabancılara en çok bu illerde ikamet izni çıkıyor

Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların sayısı 1 milyon 125 bin 61 kişi olarak kayıtlara geçti. Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye’ye gelen birçok yabancı var ve bunlardan 174 bin 242’si öğrencilerden oluşuyorken 127 bin 203’ü ailelerden oluşuyor. 595 bin 936’sı kısa bir süre için ikamet izni alırken 227 bin 680 kişi de diğer sebeplerle ikamet iznine sahip.

EN FAZLA İZİN İSTANBUL VE ANTALYA’DA

Tunceli’de ikamet izinli olan 50 yabancı varken Muş, 86 kişiyle ikamet iznine en az sahip olan 2. şehir olarak kayıtlara geçti. Bitlis’te ise ikamet iznine sahip yabancıların sayısı 199 kişi.

Yabancıların en çok ikamet izni aldığı şehir ise 550 bin 959 kişi ile İstanbul oldu. Antalya’da bu sayı 75 bin 188 kişi iken, Bursa’da 50 bin 695 kişi.

Mersin’de ikamet izni alan yabancıların sayısı da 46 bin 584 kişi, İzmir’de bu sayı 27 bin 517 kişi olarak kayda geçti.

EN ÇOK İKAMET İZNİ ALANLAR TÜRKMENİSTAN’DAN

Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların çoğunluğunu Türkmenistan’dan gelen kişiler oluşturuyor.

Türkmenistan vatandaşlarının sayısı 112 bin 251 kişiyken Rusya vatandaşlarının sayısı 86 bin 9 kişi. Türkiye’de ikamet izni alan Irak vatandaşlarının sayısı 81 bin 79 kişi iken İran vatandaşlarının sayısı ise 77 bin 294 kişi.

Azerbaycan vatandaşlarından Türkiye’de ikamet izni alan vatandaş sayısı ise 72 bin 604 kişi olarak belirlenirken Özbekistan vatandaşlarından 55 bin 881 kişi Türkiye’de ikamet izni aldı. Kazakistan vatandaşlarından 48 bin 295 kişi ikamet izni alırken Afganistan vatandaşlarından 40 bin 607 kişi Ukrayna vatandaşlarından ise 35 bin 566 kişi Türkiye’de ikamet iznine sahip.