Yabancılara verilen vatandaşlık böyle iptal edilecek

İYİ Parti, döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verilen vatandaşlıklarla, Suriyeli sığınmacılara verilen vatandaşlıkların iptali için Ankara İdare Mahkemesi ve Danıştay’da dava açmıştı.

Konuyla ilgili İYİ Parti’den yeni bir adım daha geldi.

İYİ Parti, tüm vatandaşların benzer girişimlerde için resmi web sitesinden Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçeleri kamuoyu ile paylaştı.

“SIĞINMACI VE KAÇAKLAR İÇİN SOMUT ADIM”

İYİ Parti’den yapılan açıklama şöyle:

Dün olduğu gibi bugün de ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!’ Biz İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun öncülüğünde, sığınmacı ve kaçaklar konusunda hukuki zeminde ve somut bir adım attık. Sizler de yabancılara satılmış vatandaşlıklar ve Suriyeli sığınmacıların kanunlara aykırı şekilde mülk edinerek elde ettikleri vatandaşlıkların iptali için hukuki başvurunuzu aşağıdaki örnek dilekçelerle yapabilirsiniz.

DERVİŞOĞLU: TAMAMI İPTAL EDİLECEK

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Danıştay önünde yaptığı konuşmada, “İYİ Parti, Milli Göç Doktrini'ni ortaya koymuş ve Türkiye'de 'planlı geri dönüşü' ortaya koyan tek siyasi parti olmuştur. İYİ Parti’nin atacağı bu hukuki adımla, AKP tarafından sığınmacı ve yabancılara dağıtılmış olan 100 binlerce vatandaşlık iptal edilecek, bundan böyle ecdadımızın mücadele cehdi ile kazanılmış Türk vatandaşlığı, döviz karşılığında satılamayacaktır. Sığınmacı ve kaçakların tamamı her hal ve şartta vatanlarına geri gönderilecek, sığınmacı ve yabancılara dağıtılmış Türk vatandaşlıklarının tamamı iptal edilecektir. Er ya da geç Türkiye iyi olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.