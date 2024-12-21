Yabani atları havuçlarla besledi

Kaynak: İHA

Bolu’nun meşhur At Yaylası’nda doğasever bir vatandaş eliyle verdiği havuçlarla yılkı atlarını besledi. Bilen’in eliyle atı beslediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bolu’nun yılkı atlarıyla meşhur At Yaylası geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan bin 150-bin 250 metre rakımda yer alan ve 7 yayladan oluşan At Yaylası’nda yaşayan Bolu’nun meşhur yabani yılkı atları yiyecek bulmakta zorlanıyor.

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Yılkı atları için doğasever vatandaş Gökhan Bilen, kasalarla yaylaya götürdüğü havuçları atların önüne döktü ve elleriyle de atlara havuç verdi. Bilen’in eliyle atı beslediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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