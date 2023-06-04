Yağan yağmur Burdur Gölü'ne yetmedi: Burdur Gölü'ne çelenk bırakıldı

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Burdur Gölü'ne çelenk bırakma ve göl çevresi temizliği etkinliği düzenlendi. Yağan yağmurların gölün seviyesinde yükselme yapmaması ise felaketi gözler önüne serdi.

Yağan yağmur Burdur Gölü'ne yetmedi: Burdur Gölü'ne çelenk bırakıldı

Burdur Gölü'nün kurumasına dikkat çekmek için göl kenarına çelenk bırakılıp çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Burdur Gölü'nün son yıllarda çevresindeki sondajlar ve kuraklığın etkisiyle yüzey alanının yaklaşık yüzde 45'ini kaybettiği belirlenmişti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Burdur Gölü'ne çelenk bırakma ve göl çevresi temizliği etkinliği düzenlendi.

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Burdur Gölü iskelesine “Göl Yoksa Burdur’da Yok” yazan çelenk bırakıldı. Halk plajında düzenlenen etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, TEMA Vakfı Burdur Şubesi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

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Etkinlik sonrası basın açıklaması yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Gölü’nün çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“9 yıllık Belediye Başkanlığımız döneminde 'Göl Yoksa Burdur Yok' mottosuyla bir slogan üretmiştik. Burdur Gölü'nün hayatı için çok önemli olduğunu ve Burdur Gölü’nün kuruması halinde ekolojik dengenin tarımının, hayvancılığın, insan yaşamının, olumsuz yönde etkileneceğini her fırsatta ifade etmiştik.

Bu gördüğünüz iskele 2015 yılında imal edildiğinde buradan vatandaşımız tekneye binerek tekne turu yapıyordu, şu anda bırakın iskeleyi, iskeleyi tutan ayakların bile karada olduğunu gözlemliyorsunuz. Göle deşarj olan atık su tesisimizin modernizasyonunu sağladık. Şu anda %95’in üzerinde saflıkta suyu göle deşarj ediyoruz. Belki bunlar çok göze görünen işler değil vatandaşlarımız için ama bugün şu yağmurun yağdığına seviniyoruz.

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Su tasarrufu yapmamız gerektiğini her fırsatta söyledik. Çünkü yer altı sularımız hızla tükeniyor. Doğru tarım uygulamaları ile doğru hayvancılık modellemeleriyle bölgenin suyunu doğru kullanarak bizden sonra ki nesillere yaşanabilir bir Burdur bırakabiliriz. Aksi taktirde eğer bir şekilde suyumuzu kaybedersek bu bölgenin yaşanabilir bir bölge olmaktan çıkıp insanların süreç içerisinde terk ettiği dolayısıyla da terk edilmiş bir şehri önümüzdeki yıllarda bulmak aslında hiç uzakmış gibi değil.

Lütfen vatandaşımız çevreye duyarı olsun, suyunu korusun, ağacını korusun, toprağını korusun, yeşilini korusun." şeklinde konuştu. Bugün haftalardır yağan yağmurun neticesinde kuraklığın normal seviyeye geldiğini dile getiren Ercengiz “Az kuraklıktan kuraklık yokmuş gibi bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bu kış kar görmedik, bu kış doğru düzgün yağmur görmedik.

Bahar aylarında gördüğümüz yağmurlar bizi çok sevindirdi ama gölde 1 santimetre bile yükselme olmadığını sizler görüyorsunuz. Kaybettiğimiz suyun ne kadar büyük olduğunu hepiniz gözlerinizle gördünüz."

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"SONDAJLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM"

Çevre temizliğine katılan vatandaş Bahadır Yay ise “Burdur Gölü bizim çocukluğumuzda yukarıdaydı. Şuan da akarsuların gelmemesi, fazla yağışların olmamasından dolayı gölümüz çekildi. Gölümüzün çekilmesini istemiyoruz gölü bir şekilde doldurmayı, eskisi gibi insanların yüzmesini, piknik yapmasını istiyoruz” dedi.

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Burdur Gölü'nün kurtarılmasını vurgulayan Yay “Gölün çekilmesiyle birlikte kuşlarda çekildi. Doğa bu şekilde çölleşiyor. Gölümüzün acilen kurtarılması lazım. Sondajların önüne geçilmesi lazım. Yukarı tarafa barajlar yapıldı, onlarında faydası var ama denildiği gibi yanlış sulama önlenirse Burdur Gölü kurtulur” şeklinde konuştu.

Etkinlik katılımcılara ikramlar düzenlenmesiyle sona erdi.

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