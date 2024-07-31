Yağışlar 25 can aldı

Kaynak: AA
Yağışlar 25 can aldı

Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin bildirdiğine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda birçok ev hasar gördü ve çok sayıda kişi yaralandı. Eyalette toplam 22 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva'nın Kaghan bölgesinde, bir köprünün yıkılması sonucu Kaghan Vadisi'nde binlerce turist mahsur kaldı. Sindh eyaletinde ise şiddetli yağışların etkisiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) muson yağmurlarının neden olduğu hasarın önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Ayrıca, etkilenen yolların hızla onarılması ve bölge yetkilileriyle daha iyi bir koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti.

Haziran ile Eylül arasındaki muson dönemi, Pakistan'da her yıl büyük çapta hasarlara yol açıyor.

Son Haberler
Rus kısıtlaması uzatıldı Dünya
Rus kısıtlaması uzatıldı
Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz Gündem
Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz
Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı Dünya
Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı
SGK borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu Ekonomi
SGK borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu
Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Gündem
Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Bir askerimiz Somali'de şehit oldu Gündem
Bir askerimiz Somali'de şehit oldu
DHA'da Celal Korkut’un yerine geçecek isim belli oldu Gündem
DHA'da Celal Korkut’un yerine geçecek isim belli oldu