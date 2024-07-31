Yağışlar 25 can aldı

Dawn gazetesinin bildirdiğine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda birçok ev hasar gördü ve çok sayıda kişi yaralandı. Eyalette toplam 22 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva'nın Kaghan bölgesinde, bir köprünün yıkılması sonucu Kaghan Vadisi'nde binlerce turist mahsur kaldı. Sindh eyaletinde ise şiddetli yağışların etkisiyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) muson yağmurlarının neden olduğu hasarın önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Ayrıca, etkilenen yolların hızla onarılması ve bölge yetkilileriyle daha iyi bir koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti.

Haziran ile Eylül arasındaki muson dönemi, Pakistan'da her yıl büyük çapta hasarlara yol açıyor.