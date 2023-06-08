Yağışlar su seviyesini 9 metre yükseltti

İHA'nın haberine göre, sağanak yağmurlar Tortum Gölü'nün su seviyesi 9 metre yükseldi. Tortum Şelalesi coşkulu akmaya başladı.

Tortum Gölü 18. yüzyılda Balıklı Köyü yakınlarında oluşan heyelan sonrası Tortum Çayı'nın önünün kapanması sonucunda oluşmuştur.

Göl ile birlikte şelale de 22 metre genişliğe sahiptir. Toplamda 48 metre yükseklikten dökülmektedir.

Şelaleden dökülen suların üst bölümünde gök kuşağı oluşmaktadır. Böylece ziyaretçilerine muhteşem bir şölen oluşturur.

Şelalenin sularının döküldüğü alanda ise dev kazan gibi görülmeğe değer. Tortum Şelalesini ziyarete giden vatandaşlar ise bu mevsimde bu kadar coşkulu akmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.