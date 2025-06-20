Yağız Sabuncuoğlu "Fenerbahçe'ye Diego Carlos'u hangi menajer kaskalladı"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe yöneticilerinin Lucas Vazquez iddialarını yalanlamasının ardından canlı yayında açıklamalar yaptı.

Sabuncuoğlu "Yağız yalan söylüyor, Vazquez yalan diyorlar ya. Devin Özek, Okan Özkan ve bir menajer, Vazquez ile bir masaya oturup görüşmediniz mi? Görüşüp teklif yapmadınız mı?

"FENERBAHÇE'NİN 11 MİLYON EURO'SUNU ÇÖPE ATTILAR"

Diego Carlos transferini kim yaptı hiç düşündünüz mü? Fenerbahçe'ye kim pres yaptı, Fenerbahçe'nin 11 milyon euro'sunu hangi menajer çöpe attı? Diego Carlos'u Fenerbahçe'ye Serdar Ali Çelikler'in deyimiyle kaskallayan bir menajer. Şu anda da her gün kulüpte. Fikirtepe burayı unutmayın. Fikirtepe'de bulunan bir adres. İlerleyen dönemde bunu da açıklayacağım. Burayı unutmayın. Fenerbahçe ve Fikirtepe.

"FENERBAHÇE İLETİŞİMİ İKİYE BÖLÜNDÜ"

Fenerbahçe’nin iletişimi ikiye bölünmüş vaziyette. Birinci ve ikinci grup diyeyim size, içeride bölünme var. Son 6-7 ayda yapılan atamalardan dolayı iç ekipte rahatsızlık var. Benim şahsi fikrim haksız bir rahatsızlık. İletişimin içinde bölünme var." ifadelerini kullandı.