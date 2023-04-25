Yağlarınızı anında yakacaksınız. Bu tarif 1 haftada karnı dümdüz yapıyor

Yağ yaktıran dikkat çeken karışım oldukça kolay olmakla birlikte fazla kilolarınızdan kurtulacağı bildirildi.

Yağlarınızı anında yakacaksınız. Bu tarif 1 haftada karnı dümdüz yapıyor

tv100’de yer alan habere göre; Yağ yaktıran bu karışım oldukça kolay olmakla birlikte tadı da bir o kadar lezzetli olduğu biliniyor.

İşte karnınızı dümdüz yapacak o tarif...

1 yemek kaşığı öğütülmüş kahve

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı zencefil

250 ml su

1 çay kaşığı hindiba kökü

Akşam yemeğinden sonra günde 1 bardak tüketmeniz önerilmektedir.

Öncelikle kahve, tarçın ve zencefili güzelce harmanlayın. Ardından bir cezveye alıp üzerine su ilave edin ve güzelce karıştırıp ocakta pişmeye bırakın. Su ısındıktan sonra kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alın ve kaynamasına izin vermeyin. Karışımı fincanınıza dökün ve üzerine de hindiba ekleyin ve karıştırın. Ardından soğutmadan tüketebilirsiniz.

Bu tarif bir öneri niteliğinde olup kesinlikle doktor tavsiyesi değildir. Bu nedenle başta kronik hastalığı olanlar, ilaç kullananlar, hamileler ve emziren anneler olmak üzere denemek isteyenlerin kendi hekimine danışması ve ondan sonra kullanması önerilir.

Özellikle malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa veya daha önce hiç tüketmediyseniz öncesinde doktorunuza sormanız da şiddetle tavsiye edilir.

Bu tarifin içerisindeki malzemeler kan şekerinizi düzenleyip başta tatlı olmak üzere tüm yemek isteğinizi baskılayacak, metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakmanızı ve kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

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