7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yağlı güreşte kullanılan oyun kadını kurtardı 

Yağlı güreşte kullanılan oyun kadını kurtardı 

Kemerburgaz’da bir kişi, ATM önünde işlem yapan kadına küfür etti. Kadın da şahısa tokat attı. Genç adam kendisine tokat atan kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olayı gören esnaf, yağlı güreşte kullanılan elense oyunu ile adamı etkisiz hale getirildi. 

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:59
Takip Et

Yağlı güreşte kullanılan oyun kadını kurtardı 

Yağlı güreşte kullanılan oyun kadını kurtardı 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. ATM önünde işlemini yapan bir kadın bankamatikten ayrılacağı sırada arkasında bekleyen bir şahısın küfürüne maruz kaldı.

Bunu duyan kadın adama yaklaşarak yüzüne tokat attı. Buna öfkelenen şahıs kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bunu gören esnaf Enes Çavuş hızla işyerinden çıkarak şahsı yağlı güreşlerde kullanılan elense hareketiyle adamı kadından uzaklaştırdı.

kurtaran genç, sonradan gelen arkadaşlarıyla birlikte şahsı uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden uzaklaşan kadın ve şahsın birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"GEREKENİ YAPTIM"

Enaf Enes Çavuş, “Ben dükkanın içindeydim. İçeriye bağırış sesleri geldi. Çocuk kadına bayağı bir bağırıyordu. Sonra tam kapının girişine geldiğimde çocuğun kadına doğru hamle yaptığını gördüm. Bayağı bir bağırdı ve onu herkesin içinde iterek onu rencide etti" diye konuştu.

Çavuş "Müdahale etmeseydik kadına da bir zarar verebilirdi. Kadın şikayetçi olmadı, bize teşekkür etti ve olay yerinden ayrıldı. Yaşadıklarından etkilendiğini düşünüyorum. Biz kadına şiddete karşıyız, böyle şeylere izin vermeyiz. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
2
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
4
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
6
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
7
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.