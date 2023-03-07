Yağlı güreşte kullanılan oyun kadını kurtardı 

İHA'nın haberine göre, olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. ATM önünde işlemini yapan bir kadın bankamatikten ayrılacağı sırada arkasında bekleyen bir şahısın küfürüne maruz kaldı.

Bunu duyan kadın adama yaklaşarak yüzüne tokat attı. Buna öfkelenen şahıs kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bunu gören esnaf Enes Çavuş hızla işyerinden çıkarak şahsı yağlı güreşlerde kullanılan elense hareketiyle adamı kadından uzaklaştırdı.

kurtaran genç, sonradan gelen arkadaşlarıyla birlikte şahsı uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden uzaklaşan kadın ve şahsın birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"GEREKENİ YAPTIM"

Enaf Enes Çavuş, “Ben dükkanın içindeydim. İçeriye bağırış sesleri geldi. Çocuk kadına bayağı bir bağırıyordu. Sonra tam kapının girişine geldiğimde çocuğun kadına doğru hamle yaptığını gördüm. Bayağı bir bağırdı ve onu herkesin içinde iterek onu rencide etti" diye konuştu.

Çavuş "Müdahale etmeseydik kadına da bir zarar verebilirdi. Kadın şikayetçi olmadı, bize teşekkür etti ve olay yerinden ayrıldı. Yaşadıklarından etkilendiğini düşünüyorum. Biz kadına şiddete karşıyız, böyle şeylere izin vermeyiz. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.