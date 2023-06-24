Yağlı karaciğer hastalığına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Abdullatif Şirin, toplumda sık görülen ve erken dönemde belirti vermeyen yağlı karaciğer hastalığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ

Yağlı karaciğer hastalığında yaşam tarzı değişikliğinin en önemli tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Şirin şunları ifade etti:

“Yaşam tarzı değişiklikleri, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yoluyla kilo vermenin yanı sıra diyabet ve yüksek kolesterol gibi altta yatan koşulları yönetmeyi içerir. Orta derecede alkol alımı bile karaciğer hasarını kötüleştirebileceğinden, alkol tüketiminden kaçınmak önemlidir. Kan şekeri düzeylerini kontrol etmek, kolesterolü düşürmek veya kilo kaybını teşvik etmek için bazı ilaçlar verilebilir”

KİLO KONTROLÜ SAĞLANMALI

Yağlı karaciğer hastalığının önlenmesi için kilo kontrolünü sağlamak, sebze ve tam tahıllar açısından zengin dengeli bir diyeti benimsemek, işlenmiş gıdaların, şekerli içeceklerin ve doymuş yağların alımını sınırlamak gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Şirin, düzenli fiziksel aktivite yaparak yağlı karaciğer gelişmesinin önlenebildiğinin altını çizdi.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, fazla kilolu bireylerde veya fazla alkol kullanımı nedeniyle şeker hastalığı ya da insülin direnci olan kişilerde görülen, karaciğerde yağ birikmesi durumudur. Karaciğerde biriken yağ, zamanla karaciğerin büyümesine neden olur. Önceleri basit yağlanma olarak adlandırılan ve karaciğer test bozukluğu yapmamış vakalarda, zamanla iltihaplanma gelişerek yağlı karaciğer hastalığı (steatohepatit) gelişmektedir. Bu vakalar, siroz ve kanser gelişimi için risk altındadır.

KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yorgunluk,

-Halsizlik,

-Terleme,

-Efor kapasitesinde azalma,

-Nefes darlığı,

-Ciltte kızarma,

-Kaşıntı,

-Karnın sağ üst kısmında dolgunluk hissi gibi belirtilere neden olabilir.